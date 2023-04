Zunderts Feestweekend wil jeugd laten dansen op eigen bodem: ‘Partybussen trekken dorp nu leeg’

‘De toeter is getest, die gaat lekker hard’: Bavels Truck Convooi is weer een feest

BAVEL/GILZE - In een stralend lentezonnetje verzamelen 109 trucks zich op industrieterrein De Bunder in Bavel. Uit speakers klinkt aanstekelijke muziek, af en toe overstemd door het geluid van een van de claxons. De sfeer is opgetogen, uitgelaten en overal zijn vrolijke gezichten te zien.