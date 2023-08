Zundert zoekt nieuwe juffen en meesters: aantal basisscholieren stijgt sneller dan aantal inwoners

Bredase vrijetijds­ex­pert: 'Op enorme hagelste­nen of bosbranden kun je je niet voorberei­den, denk wel goed na voordat je op vakantie gaat’

BREDA - Hagelstenen aan het Gardameer, overstromingen in Noorwegen. Met de ene na de andere natuurramp in Europese vakantiegebieden heeft Goof Lukken het druk. Er gaat bijna geen dag voorbij of de naam van de Bredase vrijetijdsexpert verschijnt in de media. ,,Op enorme hagelstenen of bosbranden kun je je nooit voorbereiden. Wat je wél kunt doen, is dat je vóór de vakantie nadenkt.”