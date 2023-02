Vrienden van de Poëzie organiseren natuur- en poëziewandeling

Vertrekken kan in begeleide groepjes tussen 13 en 14 uur voor een tocht van ongeveer 1,5 uur door de mooie natuur. Op verschillende plaatsen worden gedichten voorgelezen. Napraten doen we terug in het zaaltje van den Anker. Deelname is gratis en op eigen risico. Deze gedichtentocht is een unieke combinatie tussen natuur en poëzie. “We wandelen over ongeveer vier in de omgeving van de Buyssche Heide en de Tachtigbunder”, zegt Neel Vermeiren. “Op zes plaatsen worden gedichten voorgelezen. Dat kan eigen werk zijn of een greep uit het rijke gedichtenbestand van Nederland en Vlaanderen. We genieten dus onderweg van woord en beeld.”