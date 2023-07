Angelique (43) verloor net als Al­bert-Ja­cob haar arm door een ongeluk: 'Het heeft me sterker gemaakt’

Een golf van medeleven overspoelt Angelique Buijs als ze in de Stentor leest over het vreselijke ongeluk van Albert-Jacob Hoefnagel (16) waarbij hij zijn arm en bijna zijn leven verloor. Toen ze zelf zestien was overkwam haar hetzelfde en ze wil de Urker jongeman dolgraag een hart onder de riem steken.