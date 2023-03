Klopjacht Rijsbergen: jongste overvaller (16) langer vast, kameraden uitgeleverd aan België

met video Woede om falende communica­tie tijdens politieac­tie in Rijsbergen: ‘Onze mensen lopen onnodig gevaar’

BREDA/RIJSBERGEN - De vier Nederlandse politievakbonden zijn woest over het falende communicatienetwerk C2000. ,,Het is hoogste tijd dat er wordt ingegrepen. Alleen al in Rijsbergen zijn er de afgelopen jaren drie ernstige incidenten geweest, waardoor mensen onnodig gevaar liepen’’, zegt Maarten Brink van de bond ACP.