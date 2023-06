Kans op helder weer in Zundert vanochtend

Wie redt de egel nu mysterieu­ze ziekte opnieuw toeslaat? ‘Driekwart is al niet meer te helpen’

ROOSENDAAL/ZUNDERT – Het gaat slecht met egels in Brabant. Boven op tal van andere bedreigingen voor het schattige stekeldiertje komt de laatste jaren de mysterieuze egelziekte, die momenteel flink oplaait. ,,Het is de vraag of we de egel kunnen behouden.”