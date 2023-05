Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Zundert

Van kletsnatte opening tot dansende menigte: Bevrij­dings­fes­ti­val aan Haven Breda zet door

Het eerste Bevrijdingsfestival aan de Haven in Breda dreigt vrijdagmiddag in het water te vallen. Hevige hoosbuien teisteren de openingsactiviteiten. Maar dan, rond borreltijd, breekt de zon door, en kan het feest los. ,,We zijn hier voor de vrijheid en het bier.”