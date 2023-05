Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Zeeland - West-Brabant

Update + video Bromfiet­ser zwaarge­wond door botsing met auto in Breda, met spoed naar ziekenhuis gebracht

BREDA - Een bromfietser (18) is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto in Breda. De Terheijdenseweg is na het ongeluk door de politie afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.