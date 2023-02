Buurt gerustgesteld: windmolens Achtmaal komen er voorlopig niet

Het college schrijft aan de gemeenteraad dat het niet meewerkt aan een windmolenpark van Edelweiss Renewables Advisors en BayWa zo’n twee kilometer ten zuiden van Achtmaal. In de plannen die er nu liggen voor duurzame energie in de regio (RES 1.0) past het niet. Vanaf 2028 worden plannen gemaakt voor de periode na 2030.

Als er dan meer windmolens nodig zijn, kan de gemeente opnieuw kijken of die dan ten zuiden van Achtmaal moeten komen of ergens anders. Officieel gaat de provincie over windmolenparken van deze grootte. Maar ook dan gaat zij eerst bij de gemeente te rade, schrijft het college aan de raad.

Brief van de buurt aan de gemeente

Een aantal gezinnen die in de omgeving van de windmolens wonen schreven een brief aan de gemeente. Omdat de initiatiefnemers nog niet zo ver in het proces waren, hadden ze de buurt nog niet betrokken bij de windmolens. Een website was er al wel, de buurt ontdekte die bij toeval. ,,We dachten, hoe kan dit nou?”, zegt Remy Godrie, die daar in de buurt een huis heeft.

,,We hebben in de brief aan de gemeente geschreven dat dit plan dichtbij een natuurgebied ligt. Aan de Belgische kant van de grens, ligt zelfs tegen een Natura 2000-gebied.” De buren vinden dat de gemeente moet kijken wat de beste plek is voor windmolens, in plaats van dat initiatiefnemers uitgaan van waar grond beschikbaar is.

Na de mededeling van de gemeente is de buurt gerust gesteld, zegt Godrie. ,,Het is fijn dat de gemeente zegt dat ze er niet voor open staan. Officieel gaat de provincie erover maar dit betekent de komende vijf à zes jaar geen strijd.”