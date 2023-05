Brandbare en schadelijke vloeistof lekt uit vrachtwagen bij Hazeldonk, parkeerplaats afgezet

Een Cruijff-bijlage gooi je niet bij het oud papier: ‘Johan is beroemdste Nederlan­der aller tijden’

ULVENHOUT - De dood van Johan Cruijff komt op 24 maart 2016 als een shock voor Jan Rademakers (79). Een dag later verslindt de trouwe BN DeStem-abonnee de speciale Cruijff-bijlage, die nog altijd in zijn bureaula ligt. ,,Hij was de beste. Zonder twijfel.”