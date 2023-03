BN DeStem zoekt freelance verslaggever voor Zundert en omgeving

BN DeStem zoekt een nieuwe freelance verslaggever voor verhalen uit de gemeente Zundert en omgeving. Als freelance verslaggever ben je de oren en ogen in het gebied. Je pitcht ideeën voor journalistieke verhalen, en gaat er zelf mee aan de slag. Daarbij krijg je goede begeleiding vanuit de redactie. Ook kan de redactie een onderwerp bij jou wegleggen, of je vragen om verslag te doen van evenementen of activiteiten.

• Je weet hoe je een journalistiek artikel schrijft. • Je weet wat er speelt in Zundert en de regio. • Je bent flexibel inzetbaar, maar wel een paar keer per maand. • Je houdt je aan de freelancevoorwaarden van DPG Media .

• Je hebt de regie over je eigen werk: jij bepaalt of je een klus oppakt of niet.

• Je krijgt een redactie vol collega's die graag met je overleggen over de insteek van een artikel.

• Je krijgt begeleiding bij het schrijven je artikel.

• Je krijgt betaald volgens de tarieven die gelden voor freelancers van DPG Media.