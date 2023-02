Appartementen achter oude raadhuis Rijsbergen, maar wat er in komt is nog niet duidelijk

Vierde klasse D Right Oh en Raamsdonk hebben aan twee doelpunten voldoende voor de winst

Right Oh uit Geertruidenberg won thuis met 2-1 van Audacia. Raamsdonk ging bij Baardwijk op bezoek en nam via een 1-2-overwinning de punten mee naar huis. Dussense Boys kende bij GSBW geen prettige middag. Met een 5-1-nederlaag vertrokken De Boys weer uit Baardwijk.