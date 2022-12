Zwitsers bedrijf verdubbelt spoorterminal in Terneuzen: meer vraag naar transport chemieproducten per trein

Het Zwitserse bedrijf beschikt sinds 2008 over een spoorterminal in Terneuzen in het het ValuePark, het 65 hectare grote terrein voor logistiek, opslag en andere diensten aan de Braakmanhaven. De terminal is nu bijna verdubbeld: van 12.000 naar 22.000 vierkante meter. Daardoor kan het bedrijf meer containers kwijt. De vraag naar tussentijdse opslag en transport van containers is namelijk fors toegenomen.