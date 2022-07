Zwembad in Koewacht is weer open, maar zonder identiteitsbewijs kom je er niet in

KOEWACHT - Wie baantjes wil trekken of bommetjes wil doen in het openluchtzwembad in Koewacht, moet zijn identiteitsbewijs meenemen. Zonder legitimatie kom je er niet in.

De reden voor deze maatregel is een aantal incidenten in 2019, toen een grote groep Belgische jongeren zich flink misdroeg. Er waren toen vechtpartijen en enkele meisjes werden aangerand. De gemeente Terneuzen greep daarna in; iedereen vanaf 14 jaar moest zich kunnen legitimeren bij de toegangspoortjes van het zwembad.

In de twee daaropvolgende zomers waren er aparte regels in verband met de corona-pandemie. Nu alles weer op normale wijze kan verlopen, besloot de gemeente de id-plicht te handhaven. ,,Sinds de legitimatieplicht is het rustig. En dat willen we graag zo houden. We wensen alle mensen van Koewacht veel plezier in het nieuwe zwemseizoen’’, zegt gemeentewoordvoerder Hans Dullaert.

Het bad in Koewacht is vandaag (vrijdag) voor het eerst open. Dat geldt ook voor het openluchtzwembad in Zaamslag. De drie andere openluchtbaden in de gemeente Terneuzen (Axel, Sas van Gent en Terneuzen) zijn al een maand langer open. Vanwege personeelstekort en het continueren van zwemlessen lukte het niet om alle vijf baden even lang open te stellen.

In de baden in Zaamslag, Axel, Terneuzen en Sas van Gent hoef je geen identiteitsbewijs te laten zien.