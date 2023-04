Zweistra in de wolken na wereldbekerfinale, Van Liere is ‘kapot’ van late afmelding

met Poll Welkom, welkom! Zeeland bereidt zich voor op het drukste weekeinde van het toeristen­sei­zoen

Ze zijn er weer, de toeristen. Voor sommige ondernemers is het drukste paasweekeinde in jaren gelijk de vuurdoop voor hun nieuwe accommodaties. Bij Duno Lodges in Oostkapelle en B&B ’t Vievertje in Aagtekerke zijn ze er klaar voor.