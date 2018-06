Zweedse Hulstenaar: 'Vertrek Zlatan gaf Zweden boost'

1. Voelt u zich trots als het Zweedse volkslied wordt gespeeld?

Het blijft speciaal om het volkslied te horen. Soms is het even wennen dat dit voor de wedstrijd gebeurt. Bij mijn favoriete sport ijshockey wordt alleen het volkslied van de winnaar pas na de wedstrijd gespeeld. Ik krijg soms al een overwinningsgevoel, terwijl de wedstrijd nog moet beginnen.

2. Met wie gaat u kijken en waar?

3. Op welke speler heeft u uw hoop gevestigd?

Dat was altijd Zlatan Ibrahimovic. Na zijn afscheid van het nationale team, is er geen echte topspeler overgebleven. Toch denk ik dat zijn afscheid eerder positief dan negatief heeft gewerkt bij de kwalificatie voor het WK. Begrijp me niet verkeerd, Zlatan is een geweldige speler, maar eist wel erg veel aandacht op. Na zijn vertrek zie je dat de teamspirit een enorme boost heeft gekregen. Het is te hopen dat we vandaag van Mexico kunnen winnen, om de kater van de wedstrijd tegen Duitsland weg te spoelen.