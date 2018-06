Zwartboek Arduin: directeur belooft verbetering

Oostende brengt alle prostitu­ees onder één dak - met restaurant en bierbrou­wer

14:22 OOSTENDE - Het gemeentebestuur in Oostende zet een opvallende stap: het gaat de hele prostitutiesector onderbrengen in één pand en er deels de regie over voeren. Het slaat meerdere vliegen in één klap: de gemeente krijgt controle op de prostitutiebranche, de huidige 'hoerenwijk' Hazegras kan worden opgeknapt, en een historisch pand in de haven krijgt een nieuw leven.