Zwaargewonde man vlucht auto in met steekwond; politie houdt verdachte aan

De politie heeft vanmiddag een man aangehouden in een achtertuin aan de Meanderlaan in Middelburg. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het steken van een man die zwaargewond werd aangetroffen in een auto aan de Roozenburglaan in de wijk Dauwendaele.

Volgens de politie is het slachtoffer nadat hij op straat was gestoken zijn auto in gevlucht. Of dat aan de Roozenburglaan gebeurde of elders in de wijk, is nog onduidelijk.

Een buurtbewoner zag de man, die om hulp vroeg, rond 15.20 uur zwaargewond in zijn auto zitten. Daarop belde hij de hulpdiensten. Een ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse. Nadat het slachtoffer enige tijd op straat werd behandeld is hij met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie zette de omgeving van de auto af met linten en kwam met meerdere wagens ter plaatse. Nadat er ruzie ontstond tussen enkele omstanders en politieagenten kwamen nog meer auto’s opdraven. Nadat één persoon werd aangehouden en de meeste mensen daarna huiswaarts keerden, werd het weer rustig op straat. De politie voert aan de Roozenburglaan en op andere locaties nog een sporenonderzoek uit.

De melder weet niet wat er vooraf gegaan is aan het moment waarop hij de man vond. ,,Ik heb verder niemand gezien. Het was een volwassen man. Hij kan verderop in de wijk gestoken zijn of misschien is hij hier wel naartoe gereden. Ik kende hem niet.” Als een andere bewoner langs de afzetlinten loopt verzucht hij: ,,Het zijn zeker weer jongeren? Ik woon al dertig jaar met veel plezier in deze wijk, maar de laatste twee jaar is het plezier er vanaf. Er gebeurt om de haverklap wat!”

De politie opende een klopjacht op de dader. Even verderop, in een tuin aan de Meanderlaan, kon rond 16.15 uur een mannelijke verdachte worden aangehouden. Hij is overgebracht naar Torentijd.