Zwaargewonde bij grote brand op Vlissingen-Oost, rookpluim tot in Terneuzen te zien

Aardenburg worstelt met parkeerpro­ble­ma­tiek

12:55 AARDENBURG – Inwoners van Aardenburg worstelen met parkeerproblemen. Als er een begrafenis in het stadje is, of een evenement of groot concert zoals de Matthäus-Passion, kunnen mensen hun auto niet kwijt. Die noodkreet doen verschillende inwoners aan het Sluise college.