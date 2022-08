Zwaargewonde bij explosie bij palletfabriek Sas van Gent

SAS VAN GENT - Bij een bedrijfspand aan de Suikerdijk in Sas van Gent is vanmiddag brand uitgebroken. Een persoon raakte ernstig gewond na een explosie en is met brandwonden naar het ziekenhuis in Gent gebracht. De brandweer is ter plaatse en heeft opgeschaald naar een grote brand omdat er weinig water in de buurt is.