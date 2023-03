ZVV Middelburg verliest met 3-4 van Groene Ster 2

In de Topklasse C namen ZVV Middelburg en Groene Ster Vlissingen 2 het tegen elkaar op. De ‘cityclash’ werd op het nippertje gewonnen door het tweede van Groene Ster. Opmerkelijk was dat alle vier de goals gemaakt werden door spelers van de eerste selectie. Eindstand: 3-4.

,,We speelden geen topwedstrijd vandaag”, vertelde de winnende coach, André Siereveld, na afloop. ,,Je hoopt dat jongens super gemotiveerd zijn, maar vandaag merkte ik dat niet iedereen heel gretig was. De tegenstander was dat wel. Wij hebben meer kwaliteit dan zij en dat zag je ook wel terug binnen de lijnen, vind ik. Toch lieten we ze te veel in de wedstrijd komen.”

ZVV Middelburg kwam inderdaad nog ver terug in de derby. Het tweede van Groene Ster liep vlak voor tijd namelijk nog bijna tegen een gelijkspel aan toen de bal op de stip belandde bij een 3-4-voorsprong. De inzet van Mahyar Emamjomeh werd gepareerd door nieuwkomer Rowin van 't Westende (20). Siereveld: ,,In de winterstop is Rowin erbij gekomen. De trainer van HKW'21 is een vriend van me en belde mij op. Hij zei: ik heb een goede keeper voor jullie.”

Quote Als zij het eerste nodig hebben om van ons te winnen, zie ik dat als een teken van respect naar ons toe Furchil Petronia, ZVV Middelburg

Zo kwam de Kwadendammer in Vlissingen en nu in Middelburg terecht. Van 't Westende reageert op het stoppen van de pingel: ,,Hier keep je voor. Nadat ik 'm stopte, moest ik scherp blijven omdat de bal in het spel bleef maar van binnen voelde ik pure ontlading.” Die ontlading mocht hij nog geen minuut later wel uiten toen de scheidrechter affloot.

Het viel ook op dat er drie spelers meededen bij Groene Ster 2 die normaal voor het eerste uitkomen: Istvan Bakx, Nabil Azzanagui (0-1 en 2-4) en Imad Azzanagui (0-2 en 1-3). ,,De reden dat zij speelden, is om ritme op te doen. Alle drie speelden niet mee met het eerste”, vertelde SIereveld. Daarmee handelden de Vlissingers niet buiten het boekje. Pas als een speler meer dan veertien wedstrijden bij de eerste selectie gespeeld heeft, mag deze niet meer uitkomen voor het tweede. Bij niet één van deze spelers was dat het geval.

Is het oneerlijk om met spelers van een ander team te spelen?

Siereveld: ,,Kijk, zo zijn de regels. Het zou oneerlijk zijn als die spelers meer dan vijftien wedstrijden hadden gespeeld en vandaag zouden meedoen. Hoe denk je dat wij de afgelopen tien jaar naar boven zijn geklommen? Wij hebben ook heel vaak tegen tweede elftallen gespeeld waarbij er heel veel jongens van het eerste meededen. Wij zagen dat als een uitdaging en wij wonnen van die ploegen.”

Furchil Petronia van ZVV Middelburg zag het meedoen van drie eerste selectiespelers meer als compliment. ,,Als zij het eerste nodig hebben om van ons te winnen, zie ik dat als een teken van respect naar ons toe.” Het feit dat Petronia het vooral als respectvolle actie ziet, neemt niet weg dat hij een andere keuze had gemaakt als hij in Sierevelds schoenen had gestaan. ,,Zelf zou ik het niet doen. Als ik met het tweede speel, speel ik met het tweede en als ik het met het eerste speel, speel ik met het eerste. Het was denk ik een andere score geweest als die drie spelers niet meededen.”

ZVV Middelburg moet door deze verliespartij nog altijd uitkijken voor degradatie. Groene Ster 2 heeft door de overwinning een gat van tien punten geslagen naar die degradatiezone.

Doelpuntenmakers ZVV Middelburg: 1-2, Mahyar Emamjomeh. 2-3, Thom de Nooijer. 3-4, Tim Holleman.

Eredivisie

In de kelder van de eredivisie namen de vrouwen van ZVV Middelburg het op tegen Zeemacht in Den Helder. Na doelpunten van Esmee van de Berge en Luna Swartjes leek de ploeg met een 2-1-overwinning naar Zeeland terug te reizen. Toch werd de 2-2 nog vlak voor tijd binnengeschoten.