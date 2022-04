Zuidzandse pedofiel heeft nog lange weg te gaan

V an der H., die al eerder was veroordeeld voor een zedenmisdrijf, werd er toen van verdacht in de zomerperiode van 2009 zijn 14-jarig nichtje te hebben verkracht en in het bezit te zijn geweest van 14.754 afbeeldingen met kinderporno. In een ‘slechte periode’ had hij wel eens 500 gigabyte aan kinderpornografisch materiaal op zijn pc staan. Voor de verkrachting had hij destijds de volgende uitleg: het meisje sliep op een matras in zijn slaapkamer en mogelijk had hij zich in zijn slaap aan haar vergrepen. Maar het kon ook een actieve droom zijn geweest.