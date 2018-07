'Zoutelande' is grootste Nederlandstalige hit ooit

Ruim 11,5 jaar was 'Rood' van Marco Borsato de grootse hit gezongen in de Nederlandste taal. Maar dankzij de 31e plaats in de Mega Top 50 van deze week gaat 'Zoutelande' die enorme hit van Borsato nu voorbij. 'Rood' scoorde, op basis van het puntensysteem (#1 krijgt 50 punten, #2 krijgt 49 punten, enzovoort), in 36 weken liefst 1369 punten. BLØF en Geike deden het met 1380 punten net iets beter in exact evenveel weken. 'Zoutelande' staat overigens nog steeds genoteerd staat en zal er dus nog punten bijsprokkelen.