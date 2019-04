ZorgSaam stopt 42 miljoen euro in grootscheepse renovatie

Ook in hoger beroep 3,5 jaar cel voor schietpar­tij Terneuzen

9:39 DEN BOSCH - De 33-jarige Papito R. uit Terneuzen moet drieënhalf jaar de gevangenis in. Hij schoot op 9 september 2017 een pistool leeg op de woning van een man in de Goudenregenstraat in Terneuzen.Het gerechtshof in Den Bosch was het maandag in hoger beroep eens met de rechtbank in Middelburg. Daar kreeg hij vorig jaar dezelfde straf.