Zorginstelling SVRZ: Twee graadjes lager, levert 200.000 euro op

In de huiskamers van de SVRZ - één van de grootste zorgorganisaties in Zeeland met meer dan 65 locaties - daalt de temperatuur van 23 naar 21 graden. En in de slaapkamers van de bewoners en de kantoren gaat de thermostaat van 21 naar 19 graden. Op een aantal locaties is de temperatuur inmiddels naar beneden gegaan.

De directie is niet over één nacht ijs gegaan. Er is gesproken met medewerkers, met bewoners en met de ondernemingsraad. Conclusie: veel bewoners vinden het geen enkel probleem als het twee graden minder warm is. Voor bewoners die het toch aan de frisse kant vinden, liggen extra dekens en warme kleren klaar. Als blijkt dat het op een bepaalde locatie of in een bepaalde kamer écht te koud is voor de bewoners, dan kan de thermostaat in die kamer altijd weer omhoog.