Zorgen voor iemand die ligt te sterven: Diana en Lies doen het met liefde

Ergens aanbellen en niet weten wat je aantreft. Zo is het niet, corrigeert Diana Brouwer (47) uit Zierikzee. Ze is nu twee jaar vrijwilliger in de palliatieve zorg, dat betekent dat ze bij mensen langsgaat die op sterven liggen. Het eerste jaar deed ze dat in het hospice Kaaskenshuis in Zierikzee, sinds een jaar komt ze bij mensen thuis via KaaskensThuis. ,,Je wordt van tevoren ingelicht waar je naartoe gaat en je krijgt een training", zegt Diana.