Zorgen over stijgend aantal uithalers in Vlissingen: ‘We blijven barrières opwerpen’

Na Hemelvaartsdag waren politie en douane drie nachten achter elkaar in de weer op en rond het haventerrein in Vlissingen-Oost. Samen hielden ze in totaal twaalf verdachten aan, variërend tussen de 15 en 44 jaar. Deze personen waren op zoek naar een partij van vijftig kilo cocaïne, die verstopt lag in een container uit Antwerpen. Wat de uithalers niet wisten: de partij verdovende middelen was al in België onderschept door de douane.