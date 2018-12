Zorgen over komst van vrachtautohandelaar naar Rilland

Reconstruc­tie van mogelijke moord Sofie Muylle op strand van Knokke

10:35 KNOKKE-HEIST - De politie in Knokke-Heist houdt vandaag op het strand een reconstructie van de dood van Sofie Muylle, in januari 2017. Daarbij is ook de Roemeense verdachte aanwezig. Die bekent haar verkracht te hebben, maar zegt haar niet te hebben vermoord.