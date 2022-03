Zorgen over aanvoer grond in Perkpolder: Schone Polder dient handhavingsverzoek in

Medio april wordt er per schip ongeveer een miljoen kuub grond aangevoerd in Perkpolder. Projectontwikkelaar Waterzande gaat in het gebied onder meer huizen bouwen, er komt een jachthaven en agrarisch natuurlandschap. Voor een periode van vijftien maanden wordt er grond van de veerhaven naar de westelijke Perkpolder gebracht. Daar wordt de plek opgehoogd waar een stranddorp moet komen.