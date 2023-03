Zorgen om drugslab in Kortgene lopen met een sisser af; ‘veel gedoe om niets’

Je ruikt geen gekke geur aan de Willem Alexanderstraat in Kortgene. Woensdagavond werden enkele buurtbewoners nog onwel, naar verluidt na het inademen van een vreemde lucht. Een arrestatieteam van de politie viel daarom een kleine woning in de straat binnen. Het team hield rekening met een drugslab, maar vond niets.

Marjo Ludikhuize schrok flink woensdagavond. ,,De politie belde bij me aan, ik moest naar buiten. De brandweer wilde gasmetingen doen onder het huizenblokje waarin ik woon.” Brandweer en politie gaan aan de slag, ze staat een half uur buiten en mag dan weer naar binnen met haar hond.

Tegen de tijd dat ze naar bed wil gaan staat de politie weer aan haar deur. ,,U kunt hier niet overnachten vannacht”, is de boodschap die ze krijgt. Verder onderzoek is nodig, is de korte mededeling. Wat dat precies inhoudt, willen ze haar niet vertellen. ,,Dat leest u morgen wel in de krant", zegt een agent nog tegen Ludikhuize.

Ze gaat naar haar zus in Oostkapelle, kan daar overnachten en neemt de hond mee. ,,Als het in huis misschien niet veilig is, laat ik de hond natuurlijk niet achter.”

Ludikhuize ruikt woensdagavond zelf niets geks, ze hoort later wel dat buren een paar deuren verder onwel waren geworden. Donderdagochtend is ze weer thuis in Kortgene. Kort na tienen staat ze op het punt naar haar opleiding te gaan. Ze is blij dat de politie dan belt en vertelt dat alles in orde is. ,,Fijn, want nu laat ik de hond met een gerust hart hier.”

De deur van haar buren is dichtgetimmerd, er liggen glasscherven voor de deur. Ze heeft eigenlijk geen contact met de buren. ,,Er woonde wel iemand, maar het is er meestal heel stil.“

Ook buurvrouw Nellie Schuit die een blok verder woont heeft woensdagavond niks geroken. ,,En ook niet gehoord", vertelt de 76-jarige, ,,Ik had mijn hoorapparaat al uit.” Ze woont al 15 jaar in de wijk, in een klein huisje. Ze vindt het jammer dat er gedoe was in de wijk. ,,Het laatste jaar was het hier eigenlijk best rustig.” Daarvoor was er wel eens harde muziek en er werd gekletst over drugs in de wijk. Zelf zag ze daar nooit wat van. ,,Als er lawaai was, zette ik mijn hoorapparaat gewoon uit", lacht ze.

Een andere buurtbewoonster heeft de inval van het arrestatieteam in het huis gezien. ,,Er waren zelfs twee brandweerwagens, een ambulance en heel veel politie.” Verhalen over vermoedens van een drugslab vindt ze ‘overtrokken’. Er is wel overlast in de wijk, vertelt ze, vooral van mensen die afval niet goed weggooien en dat zorgt voor rattenoverlast. Ze wil niet met haar naam in de krant. ,,Deze wijk schiet achteruit, ik wil hier graag weg.”

Een politiewoordvoerder laat donderdag weten dat de melding met een sisser is afgelopen. ,,Er zijn geen chemicaliën aangetroffen en ook geen concentraties van schadelijke stoffen in de lucht.” Maar politie en brandweer namen de melding uiterst serieus. ,,Het was eigenlijk veel gedoe om niets.” Hoe de personen die onwel waren het nu maken, kan de politie niet melden.

