Zorgen om almaar stijgende prijzen van boodschappen: ‘Vijftien euro voor twee pakken koffie, maar wat moet je dan?’

Met een halfvol boodschappenkarretje komt mevrouw S. Gorissen de Jumbo aan de Van Hogendorpweg in Vlissingen uitlopen. Ze heeft voor twee dagen eten gekocht en is rond de veertig euro kwijt. Ze heeft onder meer een bakje champignons, gehakt, een beetje zalm en huismerk halvarine gekocht. Dat laatste zuivelproduct kocht ze nooit. ,,Eerst had ik altijd Blue Band-halvarine, maar je gaat toch steeds meer letten op wat iets kost. Huismerk boter is niet zo erg. Je smeert het op je brood en het is klaar.”