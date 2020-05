Zonnige Hemelvaart: let op, verbranden ligt op de loer

Vandaag wordt het in elk geval nog volop zomers, met een temperatuur die kan oplopen tot 27 graden. De zon schijnt zelfs zo fel dat je moet oppassen dat je niet verbrandt: insmeren, luidt het advies. Later op de dag is er in Zeeland wel een kleine kans op een onweersbui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en kan er tot laat buiten worden genoten.

Morgen krijgen we weer een zomers warme dag en kan de temperatuur oplopen tot een graad of 23. Wel is het vooral bewolkt. In de middag stijgt bovendien de kans op een bui. Ook zaterdag is er nog een enkele bui mogelijk, maar later breekt de zon weer door. Het wordt in de middag ongeveer 18 graden, wat vrij normaal is voor deze tijd van het jaar. Zondag geeft min of meer hetzelfde beeld.