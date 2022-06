Zonder Wim, Marjan en Tom en al die andere vrijwilligers is er geen Delta Ride for the Roses

Zonder vrijwilligers is er geen Delta Ride for the Roses. Zo simpel is het, zegt voorzitter Henk Remijnsen. ,,Daar draait de hele organisatie op.”

De Delta Ride for the Roses raakt Wim Voogdt uit Goes persoonlijk. In november 2019 overleed zijn vrouw aan alvleesklierkanker. Hij was dat jaar vrijwilliger, zijn echtgenote fietste mee. Met pijn en moeite haalde ze de eindstreep, maar opgeven? Nooit.

Wim is één van de vrijwilligers die vanaf vrijdag drie dagen lang vrijwillig in touw zijn bij de Zeelandhallen. Hij heeft nog geen enkele editie gemist. Wim helpt mee met het opbouwen van het terrein, hangt spandoeken van sponsoren op, begeleidt deelnemers in de startvakken en zorgt er zaterdag voor dat het terrein spic en span wordt opgeleverd. ,,We krijgen het netjes, dus we zorgen ook dat we het netjes achterlaten.”

Als Patricia Foort bij de start van het evenement het lied The Rose zingt is Wim één van de velen die moeite zal hebben zijn tranen te bedwingen. ,,Het doet mij wat. Het is ook zó kort geleden dat mijn vrouw overleed. Ik vind het heel erg moeilijk om onder woorden te brengen hoe ik me dan zal voelen. Als The Rose gezongen wordt, staan meer mensen te brullen.”