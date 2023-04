Zonder chocolade paaseieren geen Pasen

,,We maken paaseieren met diverse vullingen, en diverse soorten paashazen, kleine maar ook heel grote, tot wel een meter”, vertelt Timo Cornelisse enthousiast. Hij is hier samen met zijn partner Jim Gouka al maanden van tevoren mee bezig. ,,Na kerstmis beginnen we met de eieren. Wij zeggen altijd dat dit het laatste eetfestijn is. We merken nu dat meer en meer bedrijven hun personeel met Pasen een attentie geven. Daar spelen wij natuurlijk graag op in”, vult Gouka aan.