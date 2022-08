Zomerfestival Retranchement terug van weggeweest

Voor wie zaterdag de gezellige markt van Truuzement bezocht was alles als vanouds. Zon, prachtige swingende muziek en veel lekkers. ,,Vooral al de foodtrucks hebben ons in spanning gehouden”, weet Marjan. ,,Maar het is ons gelukt. Vanmorgen was er nog een truck te kort. Moesten we het doen zonder friet? Gelukkig komt er vanavond nog een wagen zodat iedereen iets naar zijn of haar gading kan vinden: pizza, friet, wafels, ijs, sap of hamburger, alles is er dan om van te smullen.”