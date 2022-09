ZOMA neemt afscheid in Ledeltheater

De allerlaatste voorstelling van ZOMA is er één vol nostalgie: herinneringen en oude liedjes, maar ook met oud-leden die voor de laatste keer iets sprankelends willen neerzetten. ,,We spelen onder meer een medley uit Little Shop of Horrors, de musical die voor 2020 op de agenda stond maar door corona niet door kon gaan”, vertelt Ann Van Kerschaver, regisseur van de voorstelling. ,,Dat vullen we aan met bekende songs uit het verleden, zoals een medley van De Jantjes, Panis Angelicus, Tears in Heaven, Pastorale en nog meer gouwe ouwe hits. Onze leden hebben gekozen voor de mooiste nummers uit de rijke Zoma-geschiedenis. Daarnaast brengen we verhalen, anekdotes en sketches uit de vijftig jaar dat deze vereniging bestaat. De voorstelling is voor een breed publiek, iedereen die zin heeft kan vanuit de zaal meezingen.”