Zoektocht naar watersnoodbaby uit Nieuwerkerk maakt een hoop los; ‘Er gaan allerlei verhalen rond’

Die ene baby spookt al 70 jaar door Dirks hoofd

De nu 94-jarige Dirk Marees vertelde, samen met Jan Kooy van de Wieringer kotter WR 86 in een interview voor het verenigingsblad van Historisch Wieringen in 2009, gedetailleerd hoe zij in 1953 met hun kotter in Nieuwerkerk 68 mensen hadden gered. Voor een recente uitgave van het blad (in verband met de komende 70-jarige herdenking van de Ramp) heeft Marees dat verhaal nog eens gedaan. Nu vergezeld van de oproep dat hij zo graag zou willen weten hoe het verder met die ene baby is gegaan. Een naam heeft hij nooit gevraagd, hij weet zelfs niet of het een jongen of meisje was. Maar wat Marees tot op de dag van vandaag door het hoofd spookt, is hoe hij zittend en schuifelend over een wiebelende loopplank van twintig meter lang het kind van boord heeft gedragen. En in de haven van Wemeldinge terug in de armen van een opgeluchte moeder heeft gedrukt.