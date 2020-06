Zoekactie naar drenkeling in Oosterschelde levert niets op

Oliespoor van 300 meter in kanaal Gent-Terneuzen door lek bij ArcelorMit­tal

18 juni SINT-KRUIS-WINKEL (BEL) - In het Vlaamse gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen is gisteravond een oliespoor van 300 meter lang aangetroffen. De olie was afkomstig van staalbedrijf ArcelorMittal bij Sint-Kruis-Winkel, zo'n 5 kilometer over de grens van Zeeuws-Vlaanderen. Dat meldt de Vlaamse tv-zender AVS.