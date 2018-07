Zoek je nog een vakantieplek in Zeeland? Wees er dan pijlsnel bij

Winkels bovenste verdieping Poort van Sluis worden appartemen­ten

5 juli SLUIS - Een roltrap in een winkelpassage? Het was destijds een nauwelijks bekend fenomeen in Zeeuws-Vlaanderen, maar De Poort van Sluis had het. De passage wordt nog steeds drukbezocht, maar alle winkelpanden op de eerste verdieping verdwijnen. Er komen appartementen voor in de plaats.