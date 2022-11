Zo snel als-ie weg was, komt het beeld van de boogschutter in Terneuzen ook weer terug

Een beetje gek was het wel. Van de een op de andere dag was het beeld voor het voormalige bankgebouw weg. De gemeente werd er totaal door verrast, maar wat bleek: het door Fons Bemelmans gemaakte beeld van de boogschutter (half mens, half paard) was eigendom van ABN Amro. De bank sloot in september zijn kantoor aan de Herengracht. Toen het kantoor werd leeggehaald, is ook het beeld weggehaald en overgebracht naar het kunstdepot van de bank.