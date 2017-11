Zo rollen dieven met een babbeltruc je portemonnee

Dinnershow met tra­ves­tie­spek­ta­kel verhuist van De Statie in Sas van Gent naar Breskens

15:24 AARDENBURG - 'Het was even stressen', blikt zanger Martijn de Clerck terug op de afgelopen week. Twee maanden was de zanger uit Aardenburg intensief bezig met het plannen van zijn eerste dinnershow met travestiespektakel, die vrijdag 3 november in mfc De Statie in Sas van Gent gehouden zou worden. Alles was rond, tot de locatie op last van de gemeente Terneuzen moest sluiten. ,,Goddank kan ik nu in Breskens terecht.''