Zo'n honderd Zeeuwen wachten nog op energietoeslag Delta; Vlissingers eisen actie

De energieleverancier ontkent niet dat klanten recht hebben op de toeslag van 190 euro. Maar zo lang mensen niet bewijzen dat de aanvraag betrekking heeft op een woon- of verblijfadres, kan Delta niet overgaan tot uitkering, stelt het bedrijf. Delta moet het compensatiegeld zelf weer aanvragen bij het Rijk. Mensen die de energietoeslag niet hebben gekregen, kunnen een formulier op de site invullen om hun verblijfsstatus aan te geven of hun WOZ-aanslag of Sabewa-papieren (waar hun adres opstaat) opsturen. Een Vlissings echtpaar weigert dat. ,,Delta maakt een fout en vraagt vervolgens klanten om die fout recht te zetten. Dat moet het bedrijf gewoon zelf doen.”