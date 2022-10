Zo komt Zeeland door de winter: warm ondergoed, huissokken, plaid op de bank en kleed op de vloer

,,In september hebben we al vier keer meer plaids en dekentjes verkocht dan normaal. Deze maand zien we de verkoopcijfers alleen nog maar verder stijgen", zegt manager inkoop en logistiek Bart Jakobsen van Smulderstextiel.nl. ,,Duizenden stuks gaan er elke dag uit, het vliégt weg. Als het er maar warm en zacht uitziet, liefst nog in warme herfstkleuren. In de dekens en bedspreien zien we het ook. De vierseizoenendekbedden gaan normaal gesproken pas in december, januari lopen. Dat is nu ook al begonnen.” Er ligt genoeg voorraad: ,,We hadden extra ingekocht en hebben net nog meer ingeslagen.”