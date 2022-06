Zo gaat het nieuwe gebouw van scouting ‘t Jagertje in Hulst eruit zien

Scouting ‘t Jagertje is al jaren een begrip in Hulst. Sinds 1957 om precies te zijn. Op een bosrijk terrein van zo’n vier hectare aan de Zoutestraat, met het kenmerkende jarendertighuis aan de straatkant dat ooit woonhuis was. In de loop der jaren is er aangebouwd en bijgebouwd: een keuken, eetzaal, slaapzalen en lokalen voor de groepen. ,,Er kwam steeds meer bij”, zegt Peter van de Kerkhove.

Scouting ’t Jagertje is dan ook een grote vereniging, met zo’n 250 leden tussen de 6 en 21 jaar en minstens honderd vrijwilligers. Daarnaast is er een beheerstichting, waar Peter de voorzitter van is. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van terrein en gebouwen. Deze worden verhuurd aan vaste gebruikers ‘t Jagertje en Jeugd Vakantie Werk en ook aan scholen of andere verenigingen. De gebouwen zijn dringend aan vervanging toe. ,,Het is écht op.”