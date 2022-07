Zo beleeft Zeeland de tropische hitte

Wat is het warm he? Verslaggever Cornelleke Blok is vandaag op pad in de provincie om te zien hoe Zeeland deze verzengende dag doorbrengt.

Kanaal Goes-Goese Sas: Vier vrienden uit Goes zoeken verkoeling in het Kanaal. ‘Het is superchill hier: zonnetje, maar ook schaduw van de bomen, en lekker dichtbij Goes. We blijven hier de hele dag. We hebben een barbecue meegenomen. We zijn speciaal vroeg uit bed gekomen. Ik was al om kwart voor tien uit m’n bed, want we wilden een goede plek hebben.’

Volledig scherm Op de Goese markt staan vanwege de warmte veel minder kramen dan normaal. © Cornelleke Blok

Markt Goes: Melanie: ‘Het was al vroeg druk. De watermeloenen, kersen en aardbeien gaan hard. Groenten kopen mensen bijna niet, behalve sla, komkommer en tomaat. We hebben extra parasols neergezet en we delen watermeloen uit aan de klanten.’ Sharon: ‘Het is prima te doen om te werken. Je moet er niet te veel bij nadenken. We drinken extra water. Ik heb wat flesjes in de vriezer gedaan.”

Bonbonwinkel Visserchocolade, Gasthuisstraat Goes

Volledig scherm Chocola en hitte, geen goede combi. © Cornelleke Blok

Veerse Meer, Kortgene - Ben Neuen (9) uit Düsseldorf (bovenop) is op vakantie in Zeeland en zoekt verkoeling in het Veerse Meer bij Watersportcentrum De Schotsman in Kamperland.

Volledig scherm Waterpret in Kortgene © Cornelleke Blok