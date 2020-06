ZLM beleefde recordjaar, deel van winst terug naar klanten

Calamitei­ten­rou­te door Braakman niet langer open tijdens de spits

11:30 BRAAKMAN - De ‘calamiteitenroute’ door Braakman-Noord, die sinds twee jaar open is in de spits, gaat weer permanent dicht. Door de verminderde verkeersdrukte is een ‘extra’ weg voor woon-werkverkeer richting Dow en omgeving niet meer nodig.