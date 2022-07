ZLM: 145 schademeldingen door tornado

Patiënten met maag- lever en darmproble­men kunnen voortaan vaker in ziekenhuis in Terneuzen worden geholpen

TERNEUZEN - De maag-, lever- en darmspecialisten van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen en Maria Middelares in Gent intensiveren hun samenwerking. Patiënten kunnen daardoor vaker voor specifieke zaken terecht in Terneuzen en besparen zich dus zo ritjes naar Gent.

