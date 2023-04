Zittingen over schietdrama’s Vlissingen en Alblasserdam geannuleerd: ‘We begrijpen hoe zwaar dit nieuws is’

Vierde Klasse Ricardo Mariman doet oude ploeg Breskens pijn

In de titelstrijd in de vierde klasse A liep Breskens zondag in de derby met Groede tegen averij op. Na lange tijd een 0-1-voorsprong via een treffer van Joris Corijn te hebben gekoesterd, ook in ondertal na het tweede geel voor Joris Blaakman, werd het uiteindelijk toch 1-1. Uitgerekend Ricardo Mariman, die begin dit seizoen de overstap maakte van Breskens naar Groede, tekende voor de gelijkmaker.