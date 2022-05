‘Zin om naar het Rotterdam van Zeeland te gaan’

met video Superfood uit Zeeland: Dutch Seaweed Group verwerkt 100.000 kilo zeewier in nieuwe fabriek. ‘We leren door het te doen’

Anderhalf jaar terug begon een trio wereldverbeteraars aan een avontuur in de Oosterschelde: grootschalige teelt van zeewier. De Dutch Seaweed Group verwerkt nu de eerste oogst – ruim 100.000 kilo – in een fabriek in Yerseke. Een uitdaging is het. ,,Er bestaat geen handboek zeewier. We leren door het te doen.”

4 mei