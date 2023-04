Zin in een uitdaginkje op Koningsdag? Overwin 69 obstakels in 18 kilometer ploeteren in en om het Veerse Meer

Zeehond in drijfnet op de Grevelin­gen verdronken; ‘Het dier heeft pure pech gehad’

De zeehond die begin maart werd gevonden in een net gemarkeerd met een drijver in de Grevelingen is zeer waarschijnlijk verdronken. Dat blijkt uit onderzoek van de diergeneeskundige faculteit in Utrecht, aldus Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeezoogdieren (RTZ) in Zeeland.